Область заминирована, есть пути, по которым невозможно ездить, – Чаус о ситуации на Черниговщине

Несмотря на то, что Черниговская область освобождена от врага, в ОВА призывают местных жителей быть очень осторожными. Некоторые дороги вообще не проездные, а большие территории заминированы россиянами.

Председатель ОВА Вячеслав Чаус напомнил черниговцам и жителям области, что война еще продолжается. Поэтому у них над головой часто летают самолеты и ракеты

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Многие дороги заминированы

Правила касаются передвижения и по населенным пунктам, и передвижения между населенными пунктами.

Все заминировано. Вы знаете, что есть очень много мест, где мы не можем проехать. Пиротехники работают. Вчера проговорили об усилении и государство отправляет дополнительные группы реагирования на разминирование,

– пояснил Чаус.

Председатель ОВА призвал соблюдать меры светомаскировки вечером и ночью. Чаус заверил, что сейчас все должны делать свое дело "с холодной головой".

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