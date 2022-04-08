Область заминирована, есть пути, по которым невозможно ездить, – Чаус о ситуации на Черниговщине
Источник:телеграм Вячеслава Чауса
Несмотря на то, что Черниговская область освобождена от врага, в ОВА призывают местных жителей быть очень осторожными. Некоторые дороги вообще не проездные, а большие территории заминированы россиянами.
Председатель ОВА Вячеслав Чаус напомнил черниговцам и жителям области, что война еще продолжается. Поэтому у них над головой часто летают самолеты и ракеты
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Многие дороги заминированы
Правила касаются передвижения и по населенным пунктам, и передвижения между населенными пунктами.
Все заминировано. Вы знаете, что есть очень много мест, где мы не можем проехать. Пиротехники работают. Вчера проговорили об усилении и государство отправляет дополнительные группы реагирования на разминирование,
– пояснил Чаус.
Председатель ОВА призвал соблюдать меры светомаскировки вечером и ночью. Чаус заверил, что сейчас все должны делать свое дело "с холодной головой".Важно! Мэр Чернигова Владислав Атрошенко сообщил, что из 290 тысяч жителей в городе осталось лишь до 90 тысяч. Сейчас в городе не работает бизнес, поэтому налоговых поступлений нет.
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