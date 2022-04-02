Облетело весь мир: фото пограничницы из Одесской области стало символом несокрушимости Украины

Фотография пограничницы из Одесской области стала символом несокрушимости украинцев. Это фото облетело весь мир и появилось на обложках известных изданий.

Девушку зовут Светлана Комиссаржевская. Она рассказывает, что не ожидала попасть на обложки известных европейских журналов и стать героиней постов мировых звезд.

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На фото пограничница вместе с собратьями стоят у памятника Дюку в День Единения,

Однако мне очень приятно, что это искреннее фото стало для многих своеобразным символом несокрушимости, силы и единения всего народа ради Свободы и Победы,

– признается Светлана.



Фото на обложках мировой печати



Фотография облетела весь мир



Полная картинка / Фото со страницы Госпогранслужбы

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