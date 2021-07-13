После 6 месяцев попыток: разоблачителя коррупции на "Энергоатоме" восстановили в должности

16:05

Суд восстановил Олега Полищука в должности директора по предотвращению и противодействию коррупции "Энергоатома". Ранее его сначала отстранил, а затем и уволил исполняющий обязанности президента компании. Все из-за разоблачения на предприятии факта коррупции.