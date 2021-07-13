После 6 месяцев попыток: разоблачителя коррупции на "Энергоатоме" восстановили в должности
Суд восстановил Олега Полищука в должности директора по предотвращению и противодействию коррупции "Энергоатома". Ранее его сначала отстранил, а затем и уволил исполняющий обязанности президента компании. Все из-за разоблачения на предприятии факта коррупции.
Кроме того, своим решением суд постановил взыскать с работодателя потерянную зарплату за вынужденный прогул.
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Разоблачителя коррупции восстановили в должности
Шевченковский районный суд Киева восстановил в должности разоблачителя коррупции на "Энергоатоме" Олега Полищука.
В ГПК отметили, что теперь Полищук имеет законные основания вернуться работать директором по предупреждению и противодействию коррупции, чтобы доказать, что предприятие может быть прозрачным и подотчетным.
История с освобождением Полищука из "Энергоатома": что известно
- Олег Полищук почти 7 лет боролся с коррупцией на "Энергоатоме". За это время он создал и обеспечил работу эффективной антикоррупционной службы. Благодаря этому компания вышла в лидеры прозрачности среди украинских госпредприятий.
- В 2020 году он сообщил о коррупции на "Энергоатоме". В тот же день временный исполняющий обязанности президента компании Петр Котин, которого и касалось сообщение, отстранил Полищука и инициировал служебное расследование.
- Впоследствии Полищука еще и уволили, а тогда внесли в реестр коррупционеров.
- Решить ситуацию долгое время не помогали ни вмешательство НАПК, ни нормы закона о защите обличителей. И наконец после 6 месяцев попыток это удалось.