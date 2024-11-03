Обломки "Шахеда" упали в Шевченковском районе Киева

Россияне продолжают атаковать столицу дронами камикадзе типа "Шахед", в Киеве работают силы ПВО. К сожалению, обломки БпЛА упали на гражданскую инфраструктуру

Так, падение обломков было зафиксировано в Шевченковском районе города. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Киевской городской военной администрации Сергея Попка.

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В Киеве зафиксировали падение обломков

Воздушная тревога в Киеве продолжается уже с 03:10 из-за угрозы "Шахедов". В столице уже неоднократно в эту ночь работали силы противовоздушной обороны. Во время последнего обломки рухнули в Шевченковском районе города.

Как рассказал Сергей Попко, по предварительным данным, была информация о пожаре. Информацию о масштабе возгорания, разрушения или пострадавших уточняют. В то же время ситуацию прокомментировал и городской голова Виталий Кличко, опроверг данные по пожару.

В Шевченковском районе, куда был вызов экстренных служб, пожара пока не обнаружили, пострадавших тоже нет. Находитесь в укрытиях, пока продолжается воздушная тревога,

– написал он.

Позже в КМВА уточнили, что обломками повреждено дорожное покрытие, опора освещения и электропровода. Взрывной волной повреждено остекление окон общежития на 1-м и 2-м этажах и остекление окон в офисном здании с 1-го по 9-й этажи.

Последствия атаки на Киев / Фото КМВА

"Пожары и пострадавших – нет. Данные уточняются", – добавили там. Заметим, что по состоянию на 06:37 для столицы раздался сигнал отбоя воздушной тревоги.

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