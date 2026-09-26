Об этом сообщил начальник Полтавской областной военной администрации Виталий Дякивнич.

Каковы последствия атаки на Полтавскую область

В Полтавском районе зафиксировано падение обломков российского БПЛА на открытой местности.

В результате падения загорелась сухая растительность.

Также взрывная волна повредила оконные стекла и кровлю административного здания одного из предприятий.

К счастью, по предварительной информации, люди не пострадали.

А ночью в Миргородском районе российский БПЛА попал по территории частного промышленного предприятия. Там, по предварительным данным, люди тоже не пострадали.

Напомним, что Киевская область также пережила очередную атаку. Среди пострадавших – 2 ребенка. Всего по области повреждено 23 объекта. Утром взрыв прогремел и в Киеве. В Соломенском районе зафиксировано попадание БПЛА между 5-этажным жилым домом и торговым заведением. Есть пострадавшие.

Кроме того, Россия совершила атаку на Запорожье. Там из-под завалов спасли 4-летнего мальчика и 45-летнего мужчину. К сожалению, погибли 2 женщины.