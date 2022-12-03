Обломок российской ракеты спровоцировал инфаркт мозга у мальчика из Бахмута
Источник:Первое медицинское объединение Львова
Ракета захватчиков попала во двор, где жила семья Миши. В результате отец мальчика погиб, а 12-летний подросток 3 месяца боролся за жизнь.
Медики Днепра и Львова сделали все, чтобы обломки вражеской ракеты больше не угрожали ребенку. Историю реабилитации Миши, читайте дальше.
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Обломки останутся в голове навсегда, однако жизни больше не будут угрожать
В Первом медицинском объединении Львова рассказали историю реабилитации Михаила Баева из Бахмута. Мальчик пострадал в результате взрыва вражеской ракеты.
Обломок, попавший в голову ребенка, спровоцировал инфаркт мозга. За жизнь парня изо всех сил боролись врачи.
Небольшая предыстория
Семья Баевых возилась по хозяйству, как начался ракетный обстрел. Один из вражеских снарядов попал прямо во двор семьи.
Отца 12-летнего парня смертельно ранило обломками. А Мишу сильно отбросило ударной волной.
У ребенка были десятки обломков на лице и шее, повреждена сонная артерия и инфаркт головного мозга, рассказывают медики. Состояние парня было критическим, поэтому его эвакуировали в Днепр, а затем во Львов.
Лечение и реабилитация во Львове
Мальчика положили в Национальный реабилитационный центр "Несокрушимые" Первого медобъединения Львова. На тот момент, состояние Миши было все еще тяжелым: он не мог самостоятельно ходить, говорить и глотать.
Медики приступили к медикаментозному лечению, с парнем регулярно работали специалисты по реабилитации – физический терапевт и логопед. В то же время продолжалось заживление оскольчатых ранений и ожогов.
К этому присоединились хирурги, которых возглавил Александр Калинчук, а также комбустиологи Леся Стрелко и Галина Саян. Они сделали мальчику несколько операций, чтобы скрыть дефекты ран.
Наконец, после гигантского объема работы, Михаил с бабушкой и младшим братом, также получившим ожоги, переезжают в Днепр. Теперь семья будет жить там.
Благодаря слаженной командной работе наших профессионалов, ребенок возвращается к полноценной жизни. И хотя в его голове навсегда останутся два обломка, врачи уверены: навредить ребенку те не смогут,
– подытожили в медицинском объединении.
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Как оккупантам удалось прорвать фронт под Бахмутом
- Оккупанти сменили свою тактику под Бахмутом и захватили там ряд деревень. 30 ноября российским войскам удалось выбить украинские подразделения с некоторых позиций возле сел Курдюмовка и Озаряновка.
- Как сообщает Юрий Бутусов, сейчас враги наступают по обновленному плану. Они применяют круглосуточную аэроразведку, а также создают штурмовые группы пехоты для ночного боя.
- Кроме того, захватчики образуют так называемые "группы закрепления". Они должны заходить на захваченную территорию и закрепляться там, если атаки штурмовой группы пройдут успешно.
- Ключевым элементом русских действий являются дроны, посредством которых осуществляется управление наступлением. Все атаки осуществляются с огневым сопровождением.