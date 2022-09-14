Еще одно село в Херсонской области: в облсовете подтвердили, что ВСУ освободили Киселевку

Александр Самойленко – глава Херсонского облсовета – подтвердил освобождение Киселевки. Теперь ВСУ и Херсон разделяет Чернобаевка.

Герои ВСУ продолжают освобождать украинскую землю. Самойленко рассказал подробности о ситуации на фронте.

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Вчера был деоккупирован населенный пункт Киселевка, который находится в непосредственной близости от самого областного центра. Единственный населенный пункт, разделяющий на сегодняшний день украинскую армию и город Херсон, это известная Чернобаевка,

– заявил он.

По словам главы Херсонского облсовета, 13 сентября прогремели взрывы на Карантинном острове на территории Херсона. Герои ВСУ ювелирно попали в место, где проживали оккупанты.

Что говорили в Институте изучения войны

Институт изучения войны сообщил еще 13 сентября, что россиян могли скрыться из Киселевки. Сергей Хлань заявил, что за Киселевкой – пост и сразу известная Чернобаевка.

Потери врага

По состоянию на 14 сентября Генштаб ВСУ сообщил, что удалось ликвидировать 53 650 оккупантов. Кроме того, удалось уничтожить:

Танков – 2 180 (+5 за прошедшие сутки) единиц;

боевых бронированных машин – 4665 (+3) единиц;

артиллерийских систем – 1290 (+11) единиц;

РСЗО – 311 единиц;

средств ПВО – 167 (+2) единиц;

самолетов – 246 (+2) единицы;

вертолетов – 215 единиц (+2).

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