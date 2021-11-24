Обманули на 26 миллионов: предприятие, торговавшее нефтепродуктами, не платило налоги
Источник:Офис генпрокурора
Предприятие, торговавшее нефтепродуктами, уклонялось от уплаты акцизного налога. Таким образом бюджет Украины не получил 26 миллионов гривен.
В Офисе генпрокурора сообщили, что в неуплате налогов обвиняют руководство предприятия.
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От уплаты налогов уклонялись в 2015 году
Фирма является ритейлером на рынке нефтепродуктов. От уплаты акцизного налога предприятие уклонялось в январе – декабре 2015 года. Торговлю нефтепродуктами тогда осуществляли по платежным картам, а также по талонам в сети АЗС.
Подозрение вручили депутату райсовета
Письменное уведомление о подозрении вручили директору предприятия, который является одновременно депутатом одного из районных советов Житомирской области. Также подозреваемый по делу – бывший финансовый директор.
Обоим фигурантам инкриминируют уклонение от уплаты налогов, если оно привело к фактическому непоступлению в бюджеты средств в особо крупных размерах.
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Верховная Рада повысила ответственность за неуплату налогов:
- 17 ноября парламент принял решение усилить ответственность за уклонение от уплаты налогов.
- Такой шаг поддержали 239 народных избранников.
- По закону размеры штрафов будут составлять от 85 до 170 тысяч гривен (вместо ранее установленных 51 – 85 тысяч).
- В случае уклонения от уплаты налогов по предварительному сговору или в больших размерах, штрафы составят от 10 до 15 тысяч необлагаемых минимумов (сейчас – от 170 до 255 тысяч гривен).