Обманули, подняли ночью и бросили на учебу, – Геращенко об отправке войск России в Украину

Продолжается 12-й день героического противостояния украинских защитников против российских оккупантов. Многие враги уже попали в плен. Большинство из них заявили, что ничего не знали о том, что их отправили на войну с Украиной.

Захватчики за неполных 2 недели понесли сокрушительные потери. Свыше 11 тысяч российских военных погибли, а еще ориентировочно 35 тысяч – получили ранения и больше не могут воевать.

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Российские солдаты якобы не знали, что едут на войну

Советник главы МВД Антон Геращенко рассказал, что чаще всего в плен попадают российские солдаты, которых обманули их командиры. Они ничего не сказали своим бойцам о том, что те будут воевать с Украиной.

Российские солдаты были совершенно демотивированы, их обманули, подняли ночью 24 числа по тревоге и сказали, что идут учения. И дальше главные машины прошли через границу,

– отметил Геращенко.

Чаще всего оккупанты ехали в БТР и машинах, даже не понимая, что уже ворвались на территорию независимой страны.

"Утром уже по ним начали стрелять, убивать и так далее. Многие просто разбегались по лесам и полям. Потом их задерживали, и они становились пленными. Точный учет пленных сейчас налаживается, но могу сказать, что их далеко за 1 тысячу", – добавил советник главы МВД.

По его словам, количество пленных приближается к 2 тысячам. К ним относятся хорошо, понимая, что солдаты – люди подневольные. Дальше вражеских военных будут использовать, чтобы обменять на наших защитников, которые попали в плен к россиянам.

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