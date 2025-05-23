Сначала поезд, потом автобусы: СБУ показала эксклюзивные кадры с первого этапа обмена пленными

В пятницу, 23 мая, состоялся первый этап обмена пленными в формате "1000 на 1000" между Украиной и Россией. Среди освобожденных 270 военных и 120 гражданских.

В Службе безопасности Украины показали эксклюзивное видео возвращения земляков, передает 24 Канал. Договоренности достигли на встрече в Турции.

Смотрите также Между Украиной и Россией состоялся большой обмен пленными: что известно по состоянию на сейчас

Как прошел первый этап обмена

Правоохранители отметили, что сегодняшний обмен пленными – это результат работы Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных, Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными и других уполномоченных структур, которые выполнили поручение Владимира Зеленского.

Жизнь каждого украинца – наивысшая ценность! Работаем над тем, чтобы выполнить поручение Президента Украины и вернуть из плена каждого украинца!

– отметили в СБУ.

В СБУ показали эксклюзивные кадры обмена: смотрите видео

Напомним, освобожденные воины обороняли Украину на Донецком, Луганском, Запорожском, Харьковском, Херсонском направлениях, а также участвовали в боях в Черниговской, Сумской и Киевской областях.

Они пройдут медицинский осмотр, получат помощь по физической и психологической реабилитации, все положенные выплаты и реинтегрируются в общество, отметили в КШВОВ.