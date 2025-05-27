Обмен пленными: Россия вернула Украине по меньшей мере 15 депортированных заключенных

Во время недавнего обмена пленными в формате "1000 на 1000" Россия передала Украине по меньшей мере 15 человек, которые ранее отбывали наказание в колониях на временно оккупированных территориях Херсонской и Николаевской областей. Во время отступления российских войск в 2022 году осужденных принудительно депортировали.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

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В Украину вернулись 15 депортированных заключенных

Юридический советник организации "Защита заключенных Украины" Анна Скрипка рассказала, что россияне во время отступления из Херсонской и Николаевской областей в ноябре 2022 года забрали около 1800 украинских заключенных, которые отбывали наказание за различные преступления.

Этих лиц принудительно перевезли в колонии на других временно оккупированных территориях, а также в учреждения в России.

Правозащитники отмечают, что такими действиями Россия нарушила нормы международного гуманитарного права, совершив военное преступление. За два года из примерно 1800 вывезенных заключенных на подконтрольную Украине территорию вернулись лишь около 380 человек.

Как сообщила Анна Скрипка, по меньшей мере 15 из этих осужденных вернулись во время обмена пленными, который состоялся 23 мая.

Напомним, 23 мая между Россией и Украиной состоялся первый этап обмена пленными в формате "1000 на 1000". В этот день домой вернулись 390 украинцев – 270 военных и 120 гражданских.