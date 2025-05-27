Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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В Україну повернулися 15 депортованих в'язнів

Юридична радниця організації "Захист в'язнів України" Ганна Скрипка розповіла, що росіяни під час відступу з Херсонської та Миколаївської областей в листопаді 2022 року забрали близько 1800 українських ув'язнених, які відбували покарання за різні злочини.

Цих осіб примусово перевезли до колоній на інших тимчасово окупованих територіях, а також до установ у Росії.

Правозахисники наголошують, що такими діями Росія порушила норми міжнародного гуманітарного права, вчинивши воєнний злочин. За два роки з приблизно 1800 вивезених ув’язнених на підконтрольну Україні територію повернулися лише близько 380 осіб.

Як повідомила Ганна Скрипка, щонайменше 15 із цих засуджених повернулися під час обміну полоненими, який відбувся 23 травня.

Нагадаємо, 23 травня між Росією та Україною відбувся перший етап обміну полоненими у форматі "1000 на 1000". В цей день Додому повернулися 390 українців – 270 військових і 120 цивільних.