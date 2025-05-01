Десятки людей у дороги встречали освобожденных из плена героев: видео, которое растрогает до слез
- 23 мая состоялся большой обмен пленными, в рамках которого освободили 390 украинцев – 270 военных и 120 гражданских.
- Освобожденных встречали у дороги с украинскими флагами и возгласами "Слава Украине!".
23 мая прошел первый день большого обмена пленными. Еще 390 украинцев смогут встретиться со своими родными и близкими.
Люди у дороги традиционно встречали освобожденных из плена защитников Украины и гражданских граждан. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на видео, опубликованное руководителем Офиса президента Андреем Ермаком.
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Как встречали освобожденных из плена
На кадрах видно, как десятки украинцев вышли встретить колонну с автобусами.
Они держали в руках украинские флаги и выкрикивали "Слава Украине!"
Встреча освобожденных из плена украинцев: смотрите видео
Напомним, что в рамках этого обмена удалось вернуть 3 женщины и 387 мужчин. Среди освобожденных – 270 военных и 120 гражданских граждан.
Защитники, которые вернулись домой, служили в рядах ВМС, ДШВ, Сил ТрО, Нацгвардии и Государственной пограничной службы Украины.
Этот обмен также особый тем, что из плена удалось вернуть больше всего гражданских граждан за один раз.