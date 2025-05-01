Десятки людей у дороги встречали освобожденных из плена героев: видео, которое растрогает до слез

23 мая прошел первый день большого обмена пленными. Еще 390 украинцев смогут встретиться со своими родными и близкими.

Люди у дороги традиционно встречали освобожденных из плена защитников Украины и гражданских граждан. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на видео, опубликованное руководителем Офиса президента Андреем Ермаком.

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Как встречали освобожденных из плена

На кадрах видно, как десятки украинцев вышли встретить колонну с автобусами.

Они держали в руках украинские флаги и выкрикивали "Слава Украине!"

Встреча освобожденных из плена украинцев: смотрите видео

Напомним, что в рамках этого обмена удалось вернуть 3 женщины и 387 мужчин. Среди освобожденных – 270 военных и 120 гражданских граждан.

Защитники, которые вернулись домой, служили в рядах ВМС, ДШВ, Сил ТрО, Нацгвардии и Государственной пограничной службы Украины.

Этот обмен также особый тем, что из плена удалось вернуть больше всего гражданских граждан за один раз.