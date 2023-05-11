Об этом 24 Каналу рассказал Владимир Фесенко – политолог. По его словам, у экс-президента "Мотор Сичи" могут быть связи с российскими коллегами и другими влиятельными лицами.

Узнайте больше Блокировал отправку вертолета для разведки: как экспрезидент "Мотор Сич" работал на врага

Польза от Богуслаева для России

Экс-президент "Мотор Сечи" Вячеслав Богуслаев, которому инкриминируют государственное и сотрудничество с террористами, попросился на обмен с Россией. Соответствующее заявление он направил руководителю Офиса Президента Андрею Ермаку.

Думаю, что у Богуслаева есть влиятельные друзья в Москве, хотя бы бывшие бизнес-партнеры. В Москве может быть не столько политический интерес, сколько связки Богуслаева, определенные его контакты и возможность использовать его в будущем. Не думаю, что сейчас Богуслаев является носителем технологических секретов.

– отметил Владимир Фесенко.

В частности, возраст Богуслаева вряд ли позволит ему заниматься организаторской работой или создать новую "Мотор Сич" в России. Если только при одном Вячеславе Богуслаеве Украина сможет вернуть несколько десятков воинов, то, возможно, такой обмен провести стоит.

"Не думаю, что будет велик вред национальным интересам, если он пойдет на обмен. Безусловно, можно критиковать с точки зрения справедливости, мол, лучше было осудить и Медведчука, и Богуслаева за госпредательство. Но с гуманитарной точки зрения — освобождение наших пленных того стоит", – подчеркнул политолог.

Владимир Фесенко о возможном обмене Богуслаева: смотрите видео

Сценарий Медведчука

Если Богуслаева все же обменяют, а Россия решит использовать его в пропагандистских целях, это не нанесет Украине никакого вреда. Больше ущерба могло быть, если бы он "по памяти" передал Москве секретные технологические секреты.

Думаю, что мог, он уже передал. Что-то использовал для себя в деловом смысле. С точки зрения использования в пропагандистских целях – он в этом смысле менее значителен, чем Медведчук или другой публичный человек. Ну используют его 1 – 2 раза, и что? Это не существенно повлияет на ситуацию в Украине,

– подчеркнул Фесенко.

Политолог отметил, что даже попытки Виктора Медведчука создать какую-нибудь новую политическую силу в России не повлияют на Украину. Он больше не является украинским политическим игроком. Гораздо больше вреда принесла прошлая его деятельность и обладание двумя мощными новостными телеканалами.

"У него больше нет таких площадок. Сейчас он враг, предатель в России. Скорее всего, для него сейчас – это бизнес. Он получает деньги от России за имитацию "альтернативного политического движения" в Украине, которая вроде бы борется против нынешней власти". Реально же это один из эмигрантских муртадов, который на политические процессы не влияет", – подытожил Фесенко.

Тем более, это касается и Вячеслава Богуслаева, который всегда был теневой и не очень публичной фигурой.

Богуслаев просится на обмен: что известно