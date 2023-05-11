Про це 24 Каналу розповів Володимир Фесенко – політолог. За його словами, в експрезидента "Мотор Січі" можуть бути зв'язки із російськими колегами та іншими впливовими особами.

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Користь від Богуслаєва для Росії

Експрезидент "Мотор Січі" В'ячеслав Богуслаєв, якому інкримінують державну зразу та співпрацю з терористами, попросився на обмін з Росією. Відповідну заяву він надіслав керівнику Офісу Президента Андрію Єрмаку.

Думаю, що у Богуслаєва є впливові друзі в Москві, хоча б колишні бізнес-партнери. В Москві може бути не стільки політичний інтерес, скільки зв'язки Богуслаєва, певні його контакти та можливість використати його у майбутньому. Не думаю, що зараз Богуслаєв є носієм технологічних секретів,

– зазначив Володимир Фесенко.

Зокрема, вік Богуслаєва вже навряд чи дозволить йому займатися організаторською роботою чи створити нову "Мотор Січ" в Росії. Якщо лише за одного В'ячеслава Богуслаєва Україна зможе повернути кілька десятків воїнів, то, можливо, такий обмін провести варто.

"Не думаю, що буде велика шкода національним інтересам, якщо він піде на обмін. Безумовно, можна критикувати з точки зору справедливості, мовляв, краще було засудити і Медведчука, і Богуслаєва за держзраду. Але з гуманітарної точки зору – звільнення наших полонених того варте", – наголосив політолог.

Володимир Фесенко про можливий обмін Богуслаєва: дивіться відео

Сценарій Медведчука

Якщо Богуслаєва все ж обміняють, а Росія вирішить використати його з пропагандистською метою, це не завдасть Україні ніякої шкоди. Більше збитку могло б бути, якби він "по пам'яті" передав Москві секретні технологічні секрети.

Думаю, що міг, він уже передав. Щось використав для себе у бізнесовому сенсі. З точки зору використання у пропагандистських цілях – він у цьому сенсі менш значущий, ніж Медведчук чи інша публічна людина. Ну використають його 1 – 2 рази, і що? Це не суттєво вплине на ситуацію в Україні,

– підкреслив Фесенко.

Політолог зауважив, що навіть спроби Віктора Медведчука створити якусь нову політичну силу в Росії не вплинуть на Україну. Він більше не є українським політичним гравцем. Набагато більше шкоди принесла минула його діяльність та володіння двома потужними новинними телеканалами.

"У нього більше немає таких майданчиків. Зараз він ворог, зрадник в Росії. Швидше за все, для нього зараз – це бізнес. Він отримує гроші від Росії за імітацію "альтернативного політичного руху" в України, що начебто бореться проти теперішньої влади. Але реально це один з емігрантських посіпак, який на політичні процеси не впливає", – підсумував Фесенко.

Тим паче це стосується і В'ячеслава Богуслаєва, який завжди був тіньовою і не дуже публічною фігурою.

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