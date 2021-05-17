В Кремле не оценили идею обменять Виктора Медведчука, которого в Украине обвиняют в госизмене, на украинских пленных в России. По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, "это украинская внутриполитическая кухня".

Песков убежден, что украинскую инициативу Россия вряд ли может серьезно рассматривать. Об этом пишут сразу несколько российских СМИ.

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Пресс-секретарь Путина также отметил, что не знает, почему предлагается украинских политиков выставлять на обмен.

Скорее всего, это украинская внутриполитическая кухня. Я не знаю, почему предлагается украинских политиков выставлять на обмен, хочет ли этого сам украинский политик, на кого они предлагают менять. Поэтому мы не можем серьезно эту идею рассматривать,

– сказал Песков.

Добавим, что идея обменять Медведчука на украинских пленников Кремля принадлежит секретарю СНБО Алексею Данилову. Ранее он сказал, что это могло бы стать возможным в случае осуждения политика.

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