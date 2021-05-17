Обмен Медведчука на осужденных украинцев в России: в Кремле отреагировали на предложение
В Кремле не оценили идею обменять Виктора Медведчука, которого в Украине обвиняют в госизмене, на украинских пленных в России. По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, "это украинская внутриполитическая кухня".
Источник:24 канал
Песков убежден, что украинскую инициативу Россия вряд ли может серьезно рассматривать. Об этом пишут сразу несколько российских СМИ.
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Пресс-секретарь Путина также отметил, что не знает, почему предлагается украинских политиков выставлять на обмен.
Скорее всего, это украинская внутриполитическая кухня. Я не знаю, почему предлагается украинских политиков выставлять на обмен, хочет ли этого сам украинский политик, на кого они предлагают менять. Поэтому мы не можем серьезно эту идею рассматривать,
– сказал Песков.
Добавим, что идея обменять Медведчука на украинских пленников Кремля принадлежит секретарю СНБО Алексею Данилову. Ранее он сказал, что это могло бы стать возможным в случае осуждения политика.
В чем обвиняют Медведчука
- Главу партии ОПЗЖ и кума Путина Виктора Медведчука подозревают в государственной измене. Все из-за деятельности предприятия, которое подчинено нардепу.
- По данным следователей, предприятие занималось разграблением национальных ресурсов в украинском Крыму. Также следствие утверждает, что Медведчук передавал данные о ВСУ через Тараса Козака россиянам.
- 11 мая контрразведка СБУ пришла с обысками в дом Медведчука и офисы ОПЗЖ и общественной организации "Украинский выбор".
- 13 мая суд избрал меру пресечения Медведчуку – круглосуточный домашний арест до 9 июля 2021 года. После этого на Медведчука надели электронный браслет.
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