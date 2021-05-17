Обмін Медведчука на засуджених українців у Росії: у Кремлі відреагували на пропозицію
У Кремлі не оцінили ідею обміняти Віктора Медведчука, якого в Україні звинувачують у держзраді, на українських полонених у Росії. На думку прессекретаря президента Росії Дмитра Пєскова, "це українська внутрішньополітична кухня".
Джерело:24 канал
Пєсков переконаний, що українську ініціативу Росія навряд чи може серйозно розглядати. Про це пишуть одразу кілька російських ЗМІ.
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Прессекретар Путіна також зауважив, що не знає, чому пропонується українських політиків виставляти на обмін.
Швидше за все, це українська внутрішньополітична кухня. Я не знаю, чому пропонується українських політиків виставляти на обмін, чи хоче цього сам український політик, на кого вони пропонують міняти. Тому ми не можемо серйозно цю ідею розглядати,
– сказав Пєсков.
Додамо, що ідея обміняти Медведчука на українських бранців Кремля належить секретарю РНБО Олексію Данілову. Раніше він сказав, що це могло б стати можливим у разі засудження політика.
У чому звинувачують Медведчука
- Голову партії ОПЗЖ та кума Путіна Віктора Медведчука підозрюють у державній зраді. Все через діяльність підприємства, яке підпорядковане нардепу.
- За даними слідчих, підприємство займалося розграбуванням національних ресурсів в українському Криму. Також слідство стверджує, що Медведчук передавав дані про ЗСУ через Тараса Козака росіянам.
- 11 травня контррозвідка СБУ прийшла з обшуками в будинок Медведчука й офіси ОПЗЖ та громадської організації "Український вибір".
- 13 травня суд обрав запобіжний захід Медведчуку – цілодобовий домашній арешт до 9 липня 2021 року. Після цього на Медведчука наділи електронний браслет.
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