Из плена россиян вернулись украинские герои: щемящие фото
Источник:Владимир Зеленский
В Украину из российского плена вернули 75 человек. Президент Украины показал щемящие фото украинцев, которые впервые ступили на родную землю за долгое время.
Украина борется за каждого гражданина, который находится в российском плену. 31 мая из российского плена домой вернулись 75 гражданских и военных украинцев.
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75 украинцев наконец дома
Об успешном обмене сегодня днем сообщил Президент Украины Владимир Зеленский. Он поблагодарил всех, кто причастен к возвращению украинцев домой и показал фото с обмена.
Измученные, но счастливые, потому что дома / Фото Владимир Зеленский
Президент Украины добавил, что среди освобожденных украинцев есть воины ВСУ и Нацгвардии, пограничники и четверо гражданских.
Среди возвращенных украинцев есть гражданские / Фото Владимир Зеленский
75 украинцев вернулись домой: смотрите видео