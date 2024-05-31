Україна бореться за кожного громадянина, який перебуває у російському полоні. 31 травня з російського полону додому повернулись 75 цивільних та військових українців.
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75 українців нарешті вдома
Про успішний обмін сьогодні вдень повідомив Президент України Володимир Зеленський. Він подякував усім, хто причетний до повернення українців додому та показав фото з обміну.
Змучені, але щасливі, бо вдома / Фото Володимир Зеленський
Президент України додав, що серед звільнених українців є воїни ЗСУ та Нацгвардії, прикордонники та четверо цивільних.
Серед повернених українців є цивільні / Фото Володимир Зеленський
Діти нарешті побачили своїх матерів / Фото Володимир Зеленський
Україна зустрічала своїх громадян як героїв / Фото Володимир Зеленський
75 українців повернулись додому: дивіться відео
Перший обмін за довгий час
- Україна 31 травня провела обмін полоненими з Росією. Так, з ворожого полону повернулися 75 українців, серед яких є і військові, і цивільні.
- Голова Офісу Президента України Андрій Єрмак повідомив, що серед звільнених з полону – рядові, сержанти та офіцери ЗСУ, НГУ, ДПСУ та цивільні.
- Зокрема з полону звільнили 19 людей, яких захопили окупанти на острові Зміїний, 10 – оборонців Маріуполя і з "Азовсталі", а також українські військові, котрі потрапили в полон на різних напрямках.