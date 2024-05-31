Україна бореться за кожного громадянина, який перебуває у російському полоні. 31 травня з російського полону додому повернулись 75 цивільних та військових українців.

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75 українців нарешті вдома

Про успішний обмін сьогодні вдень повідомив Президент України Володимир Зеленський. Він подякував усім, хто причетний до повернення українців додому та показав фото з обміну.

Змучені, але щасливі, бо вдома / Фото Володимир Зеленський

Президент України додав, що серед звільнених українців є воїни ЗСУ та Нацгвардії, прикордонники та четверо цивільних.

Серед повернених українців є цивільні / Фото Володимир Зеленський

Діти нарешті побачили своїх матерів / Фото Володимир Зеленський

Україна зустрічала своїх громадян як героїв / Фото Володимир Зеленський

75 українців повернулись додому: дивіться відео

Перший обмін за довгий час