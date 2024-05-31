Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк, отметив, что оккупанты и в дальнейшем будут пытаться растянуть линию фронта и наши силы. Также он ответил, била ли уже Украина западным оружием по России.

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Напомним, что в первой части интервью мы писали об угрозах Владимира Путина странам НАТО, а также что изменит Саммит мира. Детали – читайте по ссылке.

О работе западных компаний с Россией

Китай и Индия подставляют плечо России в плане экономики. Компании, которые 2 года назад закрывали свой бизнес или прикрывали его, сейчас потихоньку возвращаются обратно и говорят: "Ничего личного, просто экономика". Кажется, санкционное давление существует, но оно с каждым разом все меньше и меньше на территории России.

Правильно, потому что многое является фикцией в глобальном политическом процессе. Поэтому надо настаивать на следующих вещах: вместо того, чтобы говорить красивые слова о санкциях, можно было бы ввести комиссию, которая будет подавать огромные иски в экономическом смысле в европейские суды против компаний, техника и электроника которых появляется в России.

Они хотят получить прибыль, но путем штрафа они будут получать дефициты, убытки и тому подобное. Акционеры этих компаний живут не в Украине , им же все равно – убивают детей или не убивают, летят ракеты или не летят. Они же не слышат сирен.

Но акционеры, которые получают убытки вместо дохода на одну акцию, тогда через наблюдательный совет своему операционному менеджменту зададут вопрос: "Зачем вы это делаете? Зачем вы финансируете войну против Украины? Во-первых, это аморально, а во-вторых, мы теряем деньги. Да, вы получили сверхприбыль, потому что Россия сейчас спекулятивный рынок, но вы эту прибыль не могли монетизировать, потому как нам штрафные санкции выписали".

Так должна работать система. Конкретный человек принял решение работать на российском рынке или принял решение закупать у россиян больше сырой нефти и т.д. – надо просто назвать эти фамилии и искать инструменты судебных ограничений. Над этим надо работать, ведь мир был построен на огромной пропорции пафоса, красивых слов, иллюзии, что "если мы это проговорим, то все само собой решится".

Нет, надо идти системно и подходить к тому, что у каждого решения есть конкретная фамилия. Она должна платить ту или иную цену. Если это решение положительное и ведет к миру, эта фамилия должна получать репутационные, финансовые прибыли. Если это решение стимулирует Россию к масштабированию агрессии, позволяет ей получать дополнительный доход, за счет которого она будет финансировать ее, то тогда эта фамилия должна получить репутационные, финансовые убытки, и даже ограничение срока свободного передвижения в том месте, где живет.

Так должна быть построена система. А как это должно работать? Об этом надо говорить, не бояться. Президент Украины об этом постоянно говорит – есть три измерения войны.

Первое – это непосредственно война на территории Украины. Украина ее вытягивает сама с помощью экономики других стран. Но является ли паритетной эта помощь, с учетом объема войны? Является ли паритетным количество оружия, которое предоставляют Украине, к тому количеству оружия, которое, например, Россия получает от Северной Кореи? Не стыдно ли сравнить это? Паритетно ли то, что совокупно европейские страны со своим ВВП предоставили Украине 300 тысяч снарядов, а страна, которую все считают ничтожной, а она такой по сути и является, Северная Корея, предоставила 3 миллиона снарядов России?

Можно ли ожидать соответствующего результата? Можно ли сделать выводы и нарастить производство? Или Украина должна сама нарастить производство, с учетом своего ресурсного объема и России? Можно пафосные слова проговорить: "Мы солидарны с Украиной, мы поддерживаем, мы против агрессии и т.д.". Тогда или есть коалиция против коалиции, которая математически просчитывает, что нужно Украине по ведению боевых действий.

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И потом не будет выходить, например, Генеральный секретарь НАТО и не будет говорить: "Мы наговорили много хорошего, но мы так и не поставили в Украину львиную долю того, что обещали". Хорошо, что это сказано, но имеет ли это положительное влияние на линию фронта? Нет, негативное. Поэтому первое – это правильно построенная математика войны.

Второе – это правильно построенная репутация России. Не может она одновременно ломать международный безопасностный, политический, экономический контуры и одновременно иметь доступ к любым институтам, говорить все что угодно. А после этого кто-то выходит и говорит: "Только не спровоцируем Россию, уничтожая загоризонтные РЛС, потому что это якобы может привести к "стратегической нестабильности". То есть то, что Россия делает, это не "про стратегическую нестабильность", это про правила, да?

Третье – если вы хотите зарабатывать на спекулятивном рынке, то вы тогда так и говорите: "Нам нравится, что есть ограничения, но мы можем на России зарабатывать. Например, продавая тот или иной товар с наценкой там в 20, 200 или 500%. Нам безразлично, что ваших детей убивают". Просто скажите это. Российский рынок сейчас является спекулятивным, ведь он ограничен, есть определенные требования к ограничениям.

Возможно, все скажут: "Точно, это же все равно. Пусть режут этих украинцев. За это время мы заработаем на 300% больше личного дохода". Тогда это четко будет говорить о сроках, объемах войны, позиции России, позиции Украины, позиции других стран. Так все должно быть структурировано.

О риторике Трампа относительно войны

Немного изменилась риторика Дональда Трампа. Он сказал, что готов был "бомбить Москву", если бы вдруг война началась во время его каденции. Мы понимаем, что это исключительно влияние выборов и их приближение, но насколько последовательна такая смена риторики и политики, и насколько мы можем доверять ему с его очередными заявлениями?

Доверять или не доверять словам господина Трампа могут только избиратели Соединенных Штатов. А безотносительно к Трампу скажу, что слова – ничто, действия – все. Можно говорить что угодно, в любой момент, и будут очень красивые слова, но мы с вами понимаем, что такое действия. Это своевременная поставка своевременных объемов оружия. Кроме того, это своевременный анализ того, что делает Россия с информационной, дипломатической, военной, политической стороны на разных рынках.



Дональд Трамп вылез с новым заявлением / Getty Images

Для меня гораздо важнее слова Хейли (бывшая кандидат в президенты США – 24 Канал), которая сказала о том, что российская разведка существенно помогала ХАМАС совершить то, что они сделали 7 октября 2023 года. То есть они готовили их, они предоставили им данные – где, кто, что и как. Это четко свидетельствует о том, что была конкретная цель. Авторами этой провокации является, кстати, Россия. Она была заинтересована в том, чтобы существенно изменить акценты в информационном поле и отвлечь внимание от Украины, сконцентрировав его на Ближнем Востоке.

Это очень важно. Мы говорили об этом, что Россия в этом крайне заинтересована, что она и консультации, и инженеров предоставляла, и активно с Ираном сотрудничала, насыщая тем или иным оружием. Тренировала ХАМАС, давала ему разведданные. Более того, Россия сейчас толерирует такие режимы, как Талибан и тому подобные. Хочет признать, что они же де-факто "контролируют территорию".

Поэтому де-факто и де-юре настоящие правительства стран, такие как в Украине, Россия будет уничтожать, потому что придумала определенные мифы. А непосредственно террористический режим, который непризнанный в мире, будет признавать, потому что де-факто он контролирует территорию Афганистана. Это все, что касается России.

Поэтому слова – это слова. Надо видеть действия. А действия сейчас выглядят достаточно просто, как это ни странно звучит. Математика войны четко сопоставила ресурсы – кто что делает, и работаем по поставкам. Также это быстрая логистика, настоящее ограничение России на глобальных рынках, изоляция России. Например, инициатива в Совбезе ООН, что членство России должно быть приостановлено на основании пунктов Устава ООН относительно преступной агрессии.

Россия начала агрессию. Она нарушила 3, 4, 5 статью Устава ООН. На основании этого юридически корректно регламентный комитет выступает с инициативой заблокировать возможность России использовать площадку Совбеза ООН. Это конкретные действия. Они достаточно просты. Я не понимаю, зачем что-то там говорить о завтра, о бомбардировке Москвы или что-то подобное. Есть инструменты, которые достаточно быстро окончательно обнулят Россию и понимание российской политической элиты.

Главное, этими шагами достичь понимания, что пока существует Путин, пока существует факт агрессии, российская элита будет иметь постоянные проблемы, которые будут нарастать бешеными темпами. Если они хотят все же избавиться от них, то нужно принимать соответствующие решения и по Путину, и по факту агрессии, и по будущему России и тому подобное. А не так, как сейчас.

Что они видят? Это вызывающее поведение Путина, все его выступления, метания – Ташкент, Минск, еще куда-то. Что видит российская политическая элита или элиты нейтральных стран? Они видят, что Россия может досидеть без трансформации до конца войны. Элита будет ждать. Они думают, что Путин выпутается из этой войны. Тогда они ничего не делают для того, чтобы внутренне остановить агрессию.

Что нужно для защиты Харькова

Насколько мы близки к защите Харьковщины системами ПВО?

Для защиты Харьковщины нужны не просто системы ПВО, не просто Patriot. Они должны быть скомбинированными с определенным объемом авиационного компонента – с F-16, потому что Patriot должен быть также защищен. Ведь количество баллистики, крылатых ракет, дронов, управляемых авиационных бомб, которое используют против Харькова, зашкаливает.

Президент Украины постоянно об этом говорит и в переговорных рамках, и публично. Нам обязательно нужны самолеты, тактическая авиация с большим плечом поражения. Соответственно, авионикой для того, чтобы можно было уничтожать тактическую авиацию и так убрать управляемые авиационные (бомбы – 24 Канал) и дроны.

В то же время параллельно нам нужно две дополнительные системы Patriot, если мы говорим именно о Харькове. Они эффективно работают по баллистике.

Президент абсолютно глубоко погружен в тему войны и понимает, какие инструменты, в каком количестве, в какой комбинаторике должны быть на том или ином направлении для того, чтобы защитить. Можно ли этого всего ожидать? Можно ожидать. Все дадут, однако все это будет сделано с определенным опозданием.

Каким будет фронт летом

Май завершается, лето впереди, поэтому вероятны набеги оккупантов. Мы не Генштаб, но есть ли понимание, как будет вести себя Путин в ближайшее время? Мы увидели угрозы миру ядерным оружием, его предупреждения Литве, Латвии, Эстонии, Финляндии, Польше, он прекрасно понимает, кому он угрожает. Мы видим и слышим его риторику о том, что президент Украины нелегитимен. Что будет дальше происходить?

Сегодня Путин настолько очевиден с точки зрения интеллекта, что мне кажется странным серьезно воспринимать те или иные его заявления. Слушать это от субъекта, который не является легитимным президентом, который не проходил через избирательные процедуры, который имеет пятый срок, который является обычным диктатором – немножко странно. Он также исказил, кстати, Конституцию России для того, чтобы убрать ограничения на сроки.

Мы не забываем, что он ведет геноцидную войну против нас. Что еще может худшего сделать эта особь? Идет боль, уже идет война, забудьте о том, что он там говорит, угрожает, что он там анализирует. Он не имеет никакого отношения к Украине, кроме одного – геноцидная война. Он должен за это отвечать.

Все его суждения, оценки – абсолютно безразличны. Забудьте. Кроме того, он не является субъектом глобального политического процесса. Это важно довести до конца, чтобы он был на скамье подсудимых и там разговаривал об исторических документах, где Ленин что-то создает и тому подобное.

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Теперь о военной ситуации. Я считаю, что Россия постоянно делает то, что делает. Постоянно на разных направлениях атакует, пробуя реализовать свою инициативу, растягивая линию фронта и наши резервы. Почему? Она (Россия – 24 Канал) понимает, что у Украины есть определенный дефицит возможностей. Каких? Снаряды, ракеты и так далее.

Россия хочет использовать это оставшееся время для того, чтобы реализовать эту инициативу. Это уже больше года идет. Дефицит накапливался. Он сразу был, потому что паритета у нас никогда не было. Но когда притормозили МТП – материально-техническую помощь, прежде всего от США, то дефициты существенно выросли. Россия хочет это реализовать. Поэтому идут направления Харьковский, Запорожский и так далее. Это будет продолжаться.



Летом будут тяжелые бои / Getty Images

Видим ли мы сегодня масштабные концентрации? Нет. Есть определенные концентрации, об этом разведка постоянно докладывает. Все ли это контролируется? Да. Можно ли, контролируя, это предотвратить, например, на севере Харьковщины? Можно было бы, если бы не было двух ограничений: дефицитного ресурса и запрета на уничтожение концентрационных мест, где есть скопления оружия на территории России. Думаю, что это тоже будет решено.

Будут ли тяжелые бои дальше? Да, будут. На каких направлениях? Донецкое, Луганское, Запорожское, Харьковское. Будут ли какие-то события в Сумской, Черниговской области? Они и сегодня там есть, диверсионные группы активно работают, россияне используют управляемые авиационные бомбы. Как это предотвратить? F-16, однозначно, также возможность уничтожать на территории Брянской, Курской области маленькие скопления диверсионных групп.

Это все вопросы тактические, они дискутируются на уровне политического руководства страны, то есть президента, Главнокомандующего Александра Сырского или министра обороны Рустема Умерова. Они ведут переговоры о возможностях использовать технику, как нам нужно, независимо от территории. То есть есть оккупированная, есть украинская, есть российская территория. Должны исходить не из политических соображений, геополитических, а должны исходить из необходимости тактических или оперативно-тактических решений. Так и будет.

Била ли Украина западным оружием по России

Накануне издание AFP вышло с заголовком, или же со статьей, что Украина уже несколько раз била по России западным оружием. Имеется в виду Краснодар, и они почему-то и Крым украинский добавили туда по непонятным нам причинам. Пишут, что попытки уже были, и ничего не произошло, как пугал Путин. Правда ли, что Украина уже использовала западное оружие для ударов или же для нанесения поражений на территории России?

Украина строго придерживается договоренностей с партнерами на разных уровнях. Я хочу, чтобы у нас не было иллюзий. Украина имеет определенный объем своего дальнобойного оружия: дроны, ракеты. Это понимает и Россия, и наши партнеры. Это оружие используется так, как имеет потребность использоваться. Независимо от территории, где расположено то или иное место – оно должно быть уничтожено, если это имеет отношение к инфраструктуре войны.

Абсолютно законно Украина все делает, потому что это прописано в соответствующих пунктах международного права. Переговоры о необходимости использования западного оружия по территории в полном объеме оккупированной и по территории приграничной России ведутся. Почему это важно? Потому что важно количество оружия, которое используют (ВСУ – 24 Канал).

Нашего оружия недостаточно, чтобы ежедневно уничтожать накопления вдоль наших государственных границ. А это надо делать. Там идет накопление, ты ждешь, пока они (россияне – 24 Канал) зайдут резать твоих людей, а после этого ты уже непосредственно имеешь прямое боестолкновение. Когда твои люди должны это останавливать, не оружие высокоточное, дальнобойное, а твои люди, это нонсенс, учитывая количество ресурса, который есть у России. Поэтому эти переговоры идут.

Я вообще не вижу смысла дебатировать возможность уничтожения всего, что расположено в Крыму. Это вообще международно признанная территория Украины. Она оккупирована, но мы воюем на своей территории, мы ее обороняем, уничтожаем все, что там чужое, а российское там полностью чужое.

Переговоры идут, разрешения, я думаю, будут, потому что это важно для эффективного ведения оборонительной войны. Я имею в виду разрешения на уничтожение российских концентрационных мест на территории самой России.