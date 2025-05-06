Офицеры, солдаты и сержанты: кого Украина вернула из плена

В Украину после российского плена домой вернули 205 украинских военных. Среди них 3 украинских офицера, 202 солдата и сержанта. Они защищали Украину на разных направлениях фронта.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными. Там отметили, что это уже пятый обмен пленными с начала 2025 года.

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Кого вернули в Украину в рамках обмена

Среди уволенных бойцов оказались представители Вооруженных Сил Украины, в частности, Военно-морских сил, Воздушных сил, Десантно-штурмовых войск, Сил ТрО, а также Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы Украины.

Домой возвращаются три украинских офицера и 202 солдата и сержанта. Освобожденные Защитники обороняли Украину в Донецком и Луганском направлениях, в Запорожье и Харьковской области, в Херсонской, Сумской и Киевской областях, а также Защитники из гарнизона Мариуполя,

– говорится в сообщении.

В рамках переговорного процесса и обменов с марта 2022 года Координационным штабом освобождено 4757 украинских граждан. В штабе поблагодарили ОАЭ и всех причастных структур и организаций за совместные усилия ради освобождения украинцев.

В частности, среди них 6 защитников из Хмельницкой области, 5 – из Закарпатской, 9 – из Запорожской области, 3 – из Черновицкой области, 6 – из Волынской области, 3 – из Ивано-Франковской области, 6 – из Винницкой области, сообщают военные администрации.

Кроме того, по предварительным данным вернулись 18 защитников из Днепропетровской области. Также среди уволенных 40 военнослужащих системы МВД и 26 нацгвардейцев.

"Всем освобожденным будет предоставлена ​​медицинская помощь и лечение, необходимые вещи, одежда, средства гигиены на первое время. Также будут осуществлены выплаты денежного довольствия за время пребывания в плену и единовременная материальная помощь. Освобожденные Защитники смогут пройти реабилитацию и реинтеграцию после длительной изоляции в российской неволе". – отметили в штабе.

К слову, в предыдущий раз 19 апреля Украина вернула из российского плена 277 защитников. Среди них также были 55 военнослужащих воинской части 3057, то есть "Азов".