"Привет, я в Украине, мам": трогательное видео первых минут после возвращения бойца из плена

Недавно из вражеского плена удалось вернуть 47 украинцев, в том числе 43 защитника нашего государства. Прибыв на родную землю, они немедленно начали звонить родным, чтобы сообщить радостное известие.

Один из таких разговоров недавно появился в сети. Соответствующее видео обнародовала руководитель Центрального представительства Координационного Штаба по вопросам обращения с военнопленными Юлия Приймак.

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Защитник позвонил маме

Вернувшись в Украину, военный сразу же позвонил маме. Разговор он начал с шутки.

Вас беспокоят люди, которые время от времени возвращаются домой. Как вам такое?

– сказал защитник.

Женщина сразу узнала голос своего сына и начала плакать от счастья.

"Привет, я в Украине, мам. Я думаю, мы скоро встретимся, мам", – продолжил воин.

По словам омбудсмена Дмитрия Лубинца , в общей сложности с 24 февраля прошлого года домой уже вернулись 2576 украинцев. Это уже 47-й обмен, который удалось провести.

Освобожденный из плена защитник позвонил маме: видео

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Домой вернулись 47 украинцев

Из российского плена 6 июля удалось освободить двоих детей, двух гражданских и 43 военнослужащих, в частности:

28 представителей ВСУ, среди которых – 10 теробороновцев,

10 нацгвардейцев,

4 пограничника,

1 военного моряка.

Большинство освобожденных из вражеского плена – рядовые и сержанты, двое – офицеры. Они защищали Украину:

в Мариуполе,

на Донецком, Запорожском, Харьковском и Херсонском направлениях.

"Также Коордштабу удалось вернуть домой двух защитников, которые имели статус пропавших без вести. Двое возвращенных гражданских – работник завода "Азовсталь" и активист из Херсона. ️ Некоторые из украинских защитников имеют тяжелые боевые ранения, травмы, полученные в плену", – рассказали в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

После освобождения бойцов ждет программа лечения, реабилитации и реинтеграции. Сразу после обмена все вернувшиеся из неволи защитники получили набор самых необходимых вещей и смогли связаться с родными.