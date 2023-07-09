"Привет, я в Украине, мам": трогательное видео первых минут после возвращения бойца из плена
Источник:Юлия Приймак
Недавно из вражеского плена удалось вернуть 47 украинцев, в том числе 43 защитника нашего государства. Прибыв на родную землю, они немедленно начали звонить родным, чтобы сообщить радостное известие.
Один из таких разговоров недавно появился в сети. Соответствующее видео обнародовала руководитель Центрального представительства Координационного Штаба по вопросам обращения с военнопленными Юлия Приймак.
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Защитник позвонил маме
Вернувшись в Украину, военный сразу же позвонил маме. Разговор он начал с шутки.
Вас беспокоят люди, которые время от времени возвращаются домой. Как вам такое?
– сказал защитник.
Женщина сразу узнала голос своего сына и начала плакать от счастья.
"Привет, я в Украине, мам. Я думаю, мы скоро встретимся, мам", – продолжил воин.Обратите внимание! По словам омбудсмена Дмитрия Лубинца, в общей сложности с 24 февраля прошлого года домой уже вернулись 2576 украинцев. Это уже 47-й обмен, который удалось провести.
Освобожденный из плена защитник позвонил маме: видео
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Домой вернулись 47 украинцев
Из российского плена 6 июля удалось освободить двоих детей, двух гражданских и 43 военнослужащих, в частности:
- 28 представителей ВСУ, среди которых – 10 теробороновцев,
- 10 нацгвардейцев,
- 4 пограничника,
- 1 военного моряка.
Большинство освобожденных из вражеского плена – рядовые и сержанты, двое – офицеры. Они защищали Украину:
- в Мариуполе,
- на Донецком, Запорожском, Харьковском и Херсонском направлениях.
"Также Коордштабу удалось вернуть домой двух защитников, которые имели статус пропавших без вести. Двое возвращенных гражданских – работник завода "Азовсталь" и активист из Херсона. ️ Некоторые из украинских защитников имеют тяжелые боевые ранения, травмы, полученные в плену", – рассказали в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.
После освобождения бойцов ждет программа лечения, реабилитации и реинтеграции. Сразу после обмена все вернувшиеся из неволи защитники получили набор самых необходимых вещей и смогли связаться с родными.