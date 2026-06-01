В ближайшее время вы увидите, – Буданов анонсировал обмен военнопленными

В ближайшее время ожидается второй этап обмена военнопленными в рамках договоренностей в формате "1000 на 1000", достигнутых в начале мая. Первый этап уже состоялся, поэтому процесс обмена продолжается.

Об этом руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов сообщил во время международного форума "Архитектура безопасности".

Когда может состояться следующий этап обмена военнопленными?

Генерал анонсировал обмен пленными в ближайшее время.

Относительно обменов, я думаю, что в ближайшее время вы увидите еще обмен, обмен военнопленными,

– сказал глава ОП.

В то же время он не уточнил, какое количество планируют обменять, однако заметил, что россияне уже не впервые не выполняют договоренностей, "или выполняют не в полном объеме".

Также Буданов коснулся и темы возвращения из российского плена гражданских лиц. По его словам, этот вопрос является более сложным, поскольку Украина не имеет равнозначного количества российских гражданских заложников для обмена. В то же время постепенное возвращение украинских гражданских пленных уже продолжается, и работа над созданием механизма для их полного освобождения продолжается.

Заместитель председателя Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрей Юсов на форуме также заверил, что переговоры с Россией о проведении очередного этапа обмена продолжаются.

Работа продолжается. За период полномасштабного вторжения мы неоднократно наблюдали, когда государство-агрессор срывает или оттягивает договоренности, интерпретирует их по-своему. Так, первый этап обмена "1000 на 1000" состоялся. Переговоры не прекращались, несмотря на любые параллельные заявления и события, и мы будем дальше продолжать, и точно будет результат,

– подчеркнул он.

Напомним, накануне 9 мая были достигнуты договоренности по обмена пленными в формате "1000 на 1000" и краткосрочного перемирия. Тогда Россия согласилась на обмен, связав его с предложением временного прекращения огня на 9 – 11 мая во время проведения праздничных мероприятий в Кремле.

В рамках первого этапа обмена в формате "1000 на 1000" 15 мая из российского плена вернулось 205 украинцев.