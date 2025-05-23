Обмен пленными "1000 на 1000" между Украиной и Россией продлится несколько дней, – источники

Обмен пленными в формате "1000 на 1000", о котором Украина и Россия договорились во время переговоров в Стамбуле, пока продолжается. Процесс будет происходить в течение нескольких дней.

Об этом 24 Каналу сообщили осведомленные источники.

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Как будет происходить обмен в формате "1000 на 1000"

Собеседники рассказали 24 Каналу, что обмен пленными в формате "1 000 на 1 000" между Украиной и Россией продлится несколько дней.

По данным источников, в пятницу, 23 мая, начался первый этап этого масштабного обмена, а дальше он будет также происходить и в последующие дни.

Также известно, что этот обмен с Россией будет происходить на границе Украины с Беларусью.

Ранее президент США Дональд Трамп опубликовал сообщение, где заявил, что между Украиной и Россией уже состоялся большой обмен. По словам американского лидера, это событие может "привести к чему-то большому".

В то же время источники рассказали 24 Каналу, что информация, которую обнародовал Трамп, не соответствует действительности. Масштабный обмен, где должны вернуть наших защитников из российского плена, все еще продолжается.

О масштабном обмене в формате "1000 на 1000" Украина и Россия договорились во время переговоров в Стамбуле, что в Турции, 16 мая. Тогда глава украинской переговорной группы Рустем Умеров сообщал, что уже известна дата, но ее пока озвучивать не будут.