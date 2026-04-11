Среди освобожденных – тяжелораненые и больные: эмоциональные фото и видео с пасхального обмена
- 11 апреля в Украину вернулись 175 военных и 7 гражданских из плена, среди которых есть раненые и те, кто находился в неволе с 2022 года.
- Среди освобожденных – защитники Мариуполя, Донетчины, Луганщины, Киевщины, Харьковщины, Херсонщины, а также воины различных военных подразделений, старшему из которых 63 года, а самому молодому – 21 год.
Сегодня, 11 апреля, состоялся обмен пленными. В Украину вернулись 175 военных и 7 гражданских. Среди военных – воины Вооруженных Сил, нацгвардейцы и пограничники.
Известно, что среди освобожденных есть и раненые. 24 Канал показывает фото и видео возвращения украинских защитников, а также их встречи с семьями и близкими.
Смотрите также Россияне скоро не смогут быть в Крыму: авиаэксперт раскрыл, сколько ПВО уничтожили ВСУ
Как украинские защитники возвращаются домой?
Большинство освобожденных содержались в неволе с 2022 года. Есть те, кто попал в плен в первый день полномасштабного вторжения.
На месте обмена работают скорые. Возвращенные домой имеют тяжелое состояние здоровья – травмы, подавленное психологическое состояние.
Раненые защитники возвращаются домой: смотрите видео
Известно, что вернулось большое количество защитников Мариуполя, а также защитники Донецкой, Луганской, Киевской, Харьковской, Херсонской области. Это воины НГУ, ГПСУ, ВСУ, в том числе ТрО, ДШВ, мотопехотных и механизированных войск.
Люди приветствовали своих родных дома: фото 24 Канала
Самому старшему освобожденному военному – 63 года, самому молодому – 21 год. Несколько освобожденных отпразднует свой день рождения в этом месяце.
Кроме того, близкие пленных вешают на стену изображения родных. Впоследствии здесь будут проходить освобожденные, которые могут что-то о них знать.
Люди вешают фото родных пленных: смотрите видео
Сегодняшний обмен – это результат работы переговорной группы Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, в которую входят различные государственные органы.
Что еще известно об обмене 11 апреля?
Владимир Зеленский поблагодарил каждое подразделение, которое пополняет наш обменный фонд и этим приближает возвращение наших людей. Он также отметил, что вернуть всех из российского плена для нас принципиально.
Кирилл Буданов сообщил, что среди освобожденных есть героические защитники Мариуполя.
Кроме того, вернулись и 25 офицеров – их Россия категорически отказывалась обменивать.