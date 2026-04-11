Известно, что среди освобожденных есть и раненые. 24 Канал показывает фото и видео возвращения украинских защитников, а также их встречи с семьями и близкими.

Как украинские защитники возвращаются домой?

Большинство освобожденных содержались в неволе с 2022 года. Есть те, кто попал в плен в первый день полномасштабного вторжения.

На месте обмена работают скорые. Возвращенные домой имеют тяжелое состояние здоровья – травмы, подавленное психологическое состояние.

Раненые защитники возвращаются домой: смотрите видео

Известно, что вернулось большое количество защитников Мариуполя, а также защитники Донецкой, Луганской, Киевской, Харьковской, Херсонской области. Это воины НГУ, ГПСУ, ВСУ, в том числе ТрО, ДШВ, мотопехотных и механизированных войск.

Люди приветствовали своих родных дома: фото 24 Канала

Самому старшему освобожденному военному – 63 года, самому молодому – 21 год. Несколько освобожденных отпразднует свой день рождения в этом месяце.

Освобожденный раненый военный / Фото 24 Канала

Кроме того, близкие пленных вешают на стену изображения родных. Впоследствии здесь будут проходить освобожденные, которые могут что-то о них знать.

Люди вешают фото родных пленных: смотрите видео

Сегодняшний обмен – это результат работы переговорной группы Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, в которую входят различные государственные органы.

Что еще известно об обмене 11 апреля?