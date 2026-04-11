Відомо, що серед звільнених є і поранені. 24 Канал показує фото та відео повернення українських захисників, а також їхні зустрічі з родинами і близькими.
Як українські захисники повертаються додому?
Більшість звільнених утримувалися у неволі з 2022 року. Є ті, хто потрапив у полон у перший день повномасштабного вторгнення.
На місці обміну працюють швидкі. Повернуті додому мають тяжкий стан здоровʼя – травми, пригнічений психологічний стан.
Відомо, що повернулась велика кількість оборонців Маріуполя, а також захисники Донеччини, Луганщини, Київщини, Харківщини, Херсонщини. Це воїни НГУ, ДПСУ, ЗСУ, у тому числі ТрО, ДШВ, мотопіхотних і механізованих військ.
Найстаршому звільненому військовому — 63 роки, наймолодшому — 21 рік. Кілька звільнених відсвяткує свій день народження цього місяця.
Крім того, близькі полонених вішають на стіну зображення рідних. Згодом тут будуть проходити звільнені, які можуть щось про них знати.
Сьогоднішній обмін – це результат роботи перемовної групи Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, до якої входять різні державні органи.
Що ще відомо про обмін 11 квітня?
Володимир Зеленський подякував кожному підрозділу, який поповнює наш обмінний фонд і цим наближає повернення наших людей. Він також зауважив, що повернути всіх із російського полону для нас принципово.
Кирило Буданов повідомив, що серед звільнених є героїчні оборонці Маріуполя.
Крім того, повернулись й 25 офіцерів – їх Росія категорична відмовлялась обмінювати.