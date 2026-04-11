После плена и ампутации: тяжелораненый боец ​​поделился первыми эмоциями от возвращения домой

В субботу, 11 апреля, накануне Пасхи состоялся новый обмен пленными. Домой вернулись 182 украинца. В частности, 175 наших военных и 7 гражданских.

Тяжелораненый Андрей рассказал 24 Каналу, что очень рад наконец-то вернуться домой. Военный более полугода провел в госпитале в Курске.

Что рассказал военный?

Военный Андрей перенес ампутацию конечности. По его словам, сейчас чувствует себя нормально, но впереди консультация врача, которая определит состояние его здоровья.

Конечно, настроение хорошее. Наконец-то вернулся домой. Семь месяцев был в госпитале в Курске. Очень рад, что вернулся. До последнего не верил,

– поделился он.

Мужчина заметил, что ему рассказали, что завтра уже Пасха. Он заверил, что прекрасно себя чувствует и верит, что все будет хорошо.

Что известно об обмене пленными 11 апреля?