Тяжелораненый Андрей рассказал 24 Каналу, что очень рад наконец-то вернуться домой. Военный более полугода провел в госпитале в Курске.
К теме "Были в плену с 2022 года": Лубинец рассказал о гражданских, которых Украина вернула домой
Что рассказал военный?
Военный Андрей перенес ампутацию конечности. По его словам, сейчас чувствует себя нормально, но впереди консультация врача, которая определит состояние его здоровья.
Конечно, настроение хорошее. Наконец-то вернулся домой. Семь месяцев был в госпитале в Курске. Очень рад, что вернулся. До последнего не верил,
– поделился он.
Мужчина заметил, что ему рассказали, что завтра уже Пасха. Он заверил, что прекрасно себя чувствует и верит, что все будет хорошо.
Тяжелораненый военный поделился эмоциями: смотрите видео
Что известно об обмене пленными 11 апреля?
Владимир Зеленский сообщил, что 11 апреля Украина и Россия провели новый обмен пленными. 175 военных и 7 гражданских вернулись домой. В частности, это воины ВСУ, нацгвардейцы, пограничники, которые защищали Украину на разных направлениях.
Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов рассказал, что большинство освобожденных военных удерживали в плену с 2022 года. Большинство из них – героические защитники Мариуполя.
В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными отметили, что несмотря на трудности удалось вернуть также 25 офицеров, которых категорически не хотела отдавать Россия. Дома также нацгвардейцы, которых взяли в плен во время оккупации ЧАЭС в первые дни полномасштабного вторжения.