Важкопоранений Андрій розповів 24 Каналу, що дуже радий нарешті повернутися додому. Військовий понад пів року провів у госпіталі в Курську.

Що розповів військовий?

Військовий Андрій переніс ампутацію кінцівки. За його словами, зараз почуває себе нормально, але попереду консультація лікаря, яка визначить стан його здоров'я.

Звичайно, настрій хороший. Нарешті повернувся додому. Сім місяців був у госпіталі в Курську. Дуже радий, що повернувся. До останнього не вірив,

– поділився він.

Чоловік зауважив, що йому розповіли, що завтра вже Великдень. Він запевнив, що прекрасно себе почуває та вірить, що все буде добре.

