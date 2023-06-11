Украинский воин по возвращению из плена обнимает собачку: трогательное видео

Украине удалось совершить очередной обмен пленными. 11 июня домой вернулись еще 95 украинских защитников.

Руководитель КШВОВ Центрального региона Юлия Приймак обнародовала щемящее видео после обмена. Один из освобожденных защитников не смог сдержать слез, очутившись на родной земле.

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Военный обнимает собачку

На ролике видно, что освобожденный из плена защитник плачет, вернувшись в Украину. Вблизи воина находилась собачонка, которая не осталась без внимания военного. На радостях защитник обнял и поцеловал четырехлапого.

Военный обнимает собачку: смотрите видео

Обмен пленными: что известно

За время полномасштабного вторжения Украине удалось вернуть из российского плена 2525 украинцев.

В Координационном штабе отмечают, что в рамках этого обмена удалось вернуть:

51 представителя ВСУ (в том числе 15 терроборонцев),

29 нацгвардейцев,

11 пограничников,

4 военных моряков.

Известно, что из неволи вернулся военный музыкант 36-й бригады, морпех. Кроме того, 7 освобожденных военнослужащих принимали участие в "вертолетной" миссии ГУР в оккупированный Мариуполь.

В общей сложности из плена удалось освободить защитников Мариуполя и острова Змеиный, ЧАЭС и защитников Донбасса. Есть также защитники Харьковского, Запорожского, Херсонского, Луганского и Сумского направлений.

Четверо защитников вернулись с тяжелыми ранениями, а один боец имеет существенную потерю веса (30 килограммов), также военные с осложнением болезней.