Более трех лет был в плену: щемящее видео встречи защитника
- Сергей провел в плену 3 года и 2 месяца, его обменяли 12 июня.
- Журналисты показали, как его встретили родственники.
После обмена 12 июня все больше теплых историй о долгожданных встречах. Одну из таких рассказали журналисты.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.
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Родные встретили бойца из плена
Сергей провел в плену 3 года и 2 месяца. Но 12 июня его обменяли.
Родные узнали Сергея, когда тот вышел из автобуса, который привез очередную группу освобожденных военнопленных. Его встретили тетя и два дяди, которые узнали о его возвращении сегодня,
– говорится в заметке.
Военный защищал Мариуполь.
Родные встречают защитника 12 июня: смотрите видео
Согласно сообщению ГУР, в ближайшие дни состоится еще один обмен пленными. Точную дату и количество обмениваемых не называют.
Владимир Зеленский в вечернем обращении подчеркнул, что 12 июня состоялся уже третий шаг обменов, о которых договорились в Стамбуле.
"Среди тех, кого вернули сейчас, есть ребята, находившиеся в плену еще с 2022 года. Также есть те, кто считался пропавшим без вести. Важно проверять каждую фамилию, всю имеющуюся информацию. Так и делаем. Я благодарен всем, кто помогает возвращать наших", – сказал президент.