Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.
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Рідні зустріли бійця з полону
Сергій провів у полоні 3 роки і 2 місяці. Але 12 червня його обміняли.
Рідні впізнали Сергія, коли той вийшов з автобуса, який привіз чергову групу звільнених військовополонених. Його зустріли тітка та два дядьки, які дізналися про його повернення сьогодні,
– йдеться в дописі.
Військовий захищав Маріуполь.
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Відповідно до повідомлення ГУР, найближчими днями відбудеться ще один обмін полоненими. Точну дату та кількість обміняних не називають.
Володимир Зеленський у вечірньому зверненні підкреслив, що 12 червня відбувся вже третій крок обмінів, про які домовились у Стамбулі.
"Серед тих, кого повернули зараз, є хлопці, що перебували в полоні ще з 2022 року. Також є ті, хто вважався зниклим безвісти. Важливо перевіряти кожне прізвище, усю наявну інформацію. Так і робимо. Я вдячний усім, хто допомагає повертати наших", – сказав президент.