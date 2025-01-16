Из плена вернули одного тяжелобольного азовца, еще 849 –в российских застенках, – "Редис"

Во время обмена 15 января из российского плена удалось вернуть одного военнослужащего 12-й бригады специального назначения "Азов". Еще 849 находятся в плену.

Об этом сообщил Денис "Редис" Прокопенко, пишет 24 Канал.

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Обмен прошел по отдельному формату взаимной репатриации тяжелобольных пленных. Именно они должны быть в первую очередь возвращены согласно Третьей Женевской конвенции. После тяжелой 86-дневной обороны Мариуполя и длительного времени в адском российском плену наш боец наконец сможет увидеть своих родных,

– написал в заметке "Редис".

Прокопенко поблагодарил его за мужество и стойкость.

Он отметил, что оккупанты регулярно совершают военные преступления, расстреливая украинских военнопленных, и удерживая их в ужасных условиях – пытки, издевательства, голод, отсутствие медицинской помощи.

Боец, который вернулся сегодня, в крайне тяжелом состоянии. У него тяжелая форма открытого туберкулеза,

– сообщил военный.

Прокопенко отметил, что 12-я бригада спецназначения "Азов" регулярно берет в плен военнослужащих врага и делает все, чтобы наш обменный фонд рос.

"Да, мы неуклонно придерживаемся законов и обычаев войны. Но даже если бы их не существовало, у нас есть воинская честь и ответственность за наших пленных собратьев. Каждый боец бригады знает, что в российских тюрьмах освобождения ждут украинские воины, среди которых 849 бойцов "Азова", а единственный на сегодняшний день действенный способ их возвращения домой - обмены", – написал "Редис".

Денис Прокопенко отметил, что нас отличают от нашего врага множество вещей, впрочем, едва ли не основным отличием является отношение к жизни своего личного состава

"Я благодарен каждому украинскому военнослужащему, который, рискуя жизнью, пополняет обменный фонд. Благодаря вам наш боец сегодня смог вернуться домой. Спасибо Президенту Украины, представителям МВД, СБУ, ГУР и "Ассоциации семей защитников Азовстали", а также странам, которые систематически способствуют процессу обменов. Обмены военнопленных это всегда результат совместной и слаженной работы на всех возможных уровнях. Продолжаем ежедневно работать над возвращением каждого нашего собрата домой", – подчеркнул "Редис".