Об этом сообщил Дмитрий Андрющенко с позывным "Дипломат". Мужчина был защитником Мариуполя и вернулся из плена в 2022 году.

"Дипломат" отметил: искренне рад каждому обмененному из плена. Но тем, кто достойно вел себя на боевых задачах и непосредственно в плену.

Бывают и случаи тотальной несправедливости. И я понимаю прекрасно, что возвращать нужно каждого, но... Но вспоминаю случай с так называемым Бобылевым Максимом, бывшим военнопленным, который сдавал наших в плену, который участвовал в избиении и пытках азовцев, который был замечен в сотрудничестве с администрацией россиян. И ради справедливости отмечу, что этого Бобылева арестовали и судят за это. Хотя о приговоре я еще лично не слышал, –

написал "Дипломат".

По его мнению, россияне специально делают это. Возможно, для того, чтобы обменяны и в дальнейшем вели антиукраинскую и подрывную деятельность.

По словам Дмитрия Андрющенко, этот раз оккупанты вернули тех, о ком украинские военные отзываются очень негативно.

Речь о:

Гусева Андрея Сергеевича, который "еще на ранних стадиях попадания в плен сотрудничал с администрацией колоний России и "ДНР", что засвидетельствовано другими бойцам";

Зайцева Владимира Александровича, который "работал на администрацию "ДНР", а в Мариуполе бросил подчиненный ему личный состав и сбежал, затем оказавшись в плену";

Бибердиева Павла Александровича, который "будучи ротным, постоянно пил на позициях, бросил свой личный состав, воровал еду (которой тогда и так не хватало!) у побратимов, а потом дезертировал".

"Ну а бойцы Гвоздь Владимир Витальевич и Ильин Арсен Владимирович просто бросили свои позиции, своих побратимов и сбежали. Что и было подтверждено побратимами. Все, чего хочется, – это справедливости. Все данные и показания годами фиксировались и должны быть проверены правоохранительными органами. И эти люди должны обязательно нести ответственность и наказание в случае доказательства и установления судом факта этих преступлений и соответствующей вины", – подчеркнул "Дипломат".

В следующем посте он добавил, что указанные лица "были указаны показаниями и свидетельствами других бойцов во время боев и другими бывшими военнопленными".

Где сейчас Максим Бобылев?

Мужчина вернулся в Украину в 2024 году. Его обвиняют в жестоком обращении с украинскими бойцами, и в июне 2025 года во время судебного заседания Бобылев заявил о намерении вернуться в ВСУ.

Однако бывшие пленные рассказывали, что Бобылев дружил с работником колонии по прозвищу "Кортик", а также избивал их. Для этого он просил разрешения ударить одного из украинцев – и вертухаи дали ему дубинку.

Сейчас он под стражей. Суд продолжается.