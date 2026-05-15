Про це повідомив Дмитро Андрющенко з позивним "Дипломат". Чоловік був оборонцем Маріуполя та повернувся з полону в 2022 році.

"Дипломат" наголосив: щиро радий кожному обміняному з полону. Але тим, хто гідно поводився на бойових завданнях та безпосередньо у полоні.

Бувають і випадки тотальної несправедливості. І я розумію прекрасно, що повертати потрібно кожного, але... Але згадую випадок з так званим Бобилєвим Максимом, колишнім військовополоненим, який здавав наших у полоні, який брав участь у побитті і катуванні азовців, який був помічений у співпраці з адміністрацією росіян. І заради справедливості зазначу, що цього Бобилєва заарештували і судять за це. Хоча про вирок я ще особисто не чув, –

написав "Дипломат".

На його думку, росіяни спеціально роблять це. Можливо, для того, щоб обміняні і надалі вели антиукраїнську та підривну діяльність.

За словами Дмитра Андрющенка, цього разу окупанти повернули тих, про кого українські військові відгукуються дуже негативно.

Мова про:

Гусєва Андрія Сергійовича, який "ще на ранніх стадіях потрапляння у полон співпрацював з адміністрацією колоній Росії і "ДНР", що засвідчено іншими бійцям";

Зайцева Володимира Олександровича, який "працював на адміністрацію "ДНР", а в Маріуполі кинув підлеглий йому особовий склад і втік, потім опинившись у полоні";

Бібердієва Павла Олександровича, який "будучи ротним, постійно пив на позиціях, кинув свій особовий склад, крав їжу (якої тоді і так не вистачало!) у побратимів, а потім дезертував".

"Ну а бійці Гвоздь Володимир Віталійович та Ільїн Арсен Володимирович просто кинули свої позиції, своїх побратимів і втекли. Що і було підтверджено побратимами. Все, чого хочеться, – це справедливості. Всі дані та свідчення роками фіксувалися і мають бути перевірені правоохоронними органами. І ці люди мають обов'язково нести відповідальність і покарання у разі доведення та встановлення судом факту цих злочинів та відповідної провини", – підкреслив "Дипломат".

У наступному дописі він додав, що вказані особи "були зазначені показами і свідченнями інших бійців під час боїв та іншими колишніми військовополоненими".

Де зараз Максим Бобилєв?

Чоловік повернувся в Україну 2024 року. Його звинувачують у жорстокому поводженні з українськими бійцями, та в червні 2025 року під час судового засідання Бобилєв заявив про намір повернутися до ЗСУ.

Проте колишні полонені розповідали, що Бобилєв дружив із працівником колонії на прізвисько "Кортік", а також бив їх. Для цього він просив дозволу вдарити одного з українців – і вертухаї дали йому дубинку.

Наразі він під вартою. Суд триває.