Пропавшие без вести и часть с утраченными конечностями: кого вернули во время пасхального обмена

Украина продолжает возвращать своих защитников. Так, на Пасху из плена врага удалось освободить еще 130 наших героев.

В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными рассказали подробнее об обмене 16 апреля. В частности, поделились информацией о том, кого удалось на этот раз вернуть домой из российского плена.

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Более трети считались пропавшими без вести

Как отмечают в штабе, из 130 возвращенных защитников 48 ранее считались пропавшими без вести. Известно также, что у украинцев, которых удалось вырвать из лап россиян, ранения, многочисленные контузии и утраченные конечности.

Домой удалось вернуть, в частности, двоих родных братьев. Они защищали наше государство возле Бахмута. В штабе отмечают, что самому старшему из освобожденных защитников 58 лет, а самому младшему – 21.

Известно также, что все освобожденные из российского плена защитники – рядовые и сержанты. Большинство из них противостояли врагу на Бахмутском и Соледарском направлениях. Также домой вернулись защитники, воевавшие на Запорожье, Херсонщине и Луганщине.

Большинство из 130 защитников – военнослужащие Вооруженных Сил Украины, их 92. Также домой вернули 20 тероборонцев, 11 нацгвардейцев, 3 пограничника. 2 представителя Военно-морских сил и 2 – Государственной специальной службы транспорта.

Несколько дней назад также удалось вернуть домой украинских защитников. Тогда всех особенно тронул телефонный разговор нашего военного с мамой.

Сдержать слезы невозможно