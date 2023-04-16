Пропавшие без вести и часть с утраченными конечностями: кого вернули во время пасхального обмена
Источник:КШВОВ
Украина продолжает возвращать своих защитников. Так, на Пасху из плена врага удалось освободить еще 130 наших героев.
В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными рассказали подробнее об обмене 16 апреля. В частности, поделились информацией о том, кого удалось на этот раз вернуть домой из российского плена.
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Более трети считались пропавшими без вести
Как отмечают в штабе, из 130 возвращенных защитников 48 ранее считались пропавшими без вести. Известно также, что у украинцев, которых удалось вырвать из лап россиян, ранения, многочисленные контузии и утраченные конечности.
Домой удалось вернуть, в частности, двоих родных братьев. Они защищали наше государство возле Бахмута. В штабе отмечают, что самому старшему из освобожденных защитников 58 лет, а самому младшему – 21.
Известно также, что все освобожденные из российского плена защитники – рядовые и сержанты. Большинство из них противостояли врагу на Бахмутском и Соледарском направлениях. Также домой вернулись защитники, воевавшие на Запорожье, Херсонщине и Луганщине.
Большинство из 130 защитников – военнослужащие Вооруженных Сил Украины, их 92. Также домой вернули 20 тероборонцев, 11 нацгвардейцев, 3 пограничника. 2 представителя Военно-морских сил и 2 – Государственной специальной службы транспорта.
Несколько дней назад также удалось вернуть домой украинских защитников. Тогда всех особенно тронул телефонный разговор нашего военного с мамой.
Сдержать слезы невозможно
- 10 апреля наше государство вернуло домой еще 100 украинских защитников: 80 мужчин и 20 женщин. Речь идет о военных, моряках, пограничниках и нацгвардейцах.
- Омбудсмен Дмитрий Лубинец выложил трогательное видео. На нем один из военных, только что вернувшийся из плена, звонит по телефону своей маме. Парень просто не мог сдержать слез, когда разговаривал с ней.
- Его мама также эмоционально отреагировала на новость. Она отметила, что верила в то, что он жив. И что ждала его возвращения. Заметим, что он был в плену в течение целого года.