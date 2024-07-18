"Вас приветствует Украина": ГПСУ показала эмоции пограничников после 28 месяцев плена в России

Украина 17 июля вернула 95 украинских защитников из российского плена. Среди них были и наши пограничники.

В Государственной пограничной службе Украины показали возвращение пограничников из российского плена на родину. Защитника переполняли много эмоций, после того, как он смог вернуться в Украину.

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Какие эмоции испытывал пограничник с возвращением на родину

Госпогранслужба выложила видео, где показала, как именно наши защитники добирались из российского плена обратно домой. На кадрах можно увидеть щемящие эмоции от первых шагов дома до встречи с родными украинскими людьми.

Щемящие кадры с возвращения пограничников из плена / Видео ГПСУ

Наших защитников покормили после возвращения из плена, осмотрели медики, а также дали ребятам все необходимое, что им надо.

Длинная дорога домой уже позади. Сине-желтые флаги обнимают плечи бойцов, когда они заходят в госпиталь. Уже вскоре их будут обнимать родные. Наконец дома,

– написали в Госпогранслужбе.

Однако стоит отметить, что в результате последнего обмена пленными не удалось вернуть ни одного бойца "Азова". Представитель ГУР МО Андрей Юсов отметил, что по отдельным подразделениям работа ведется сложнее. Но это не значит, что нет результатов, и часто их даже публично не объявляют.