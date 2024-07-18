У Державній прикордонній службі України показали повернення прикордонників з російського полону на батьківщину. Захисника переповнювали багато емоцій, після того, як він зміг повернутися в Україну.

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Які емоції відчував прикордонник з поверненням на батьківщину

Держприкордонслужба виклала відео, де показала, як саме наші захисники добиралися з російського полону назад додому. На кадрах можна побачити щемливі емоції від перших кроків вдома до зустрічі з рідними українськими людьми.

Щемливі кадри з повернення прикордонників з полону / Відео ДПСУ

Наших захисників погодували після повернення з полону, оглянули медики, а також дали хлопцям все необхідне, що їм треба.

Довга дорога додому вже позаду. Синьо-жовті стяги обіймають плечі бійців, коли вони заходять до шпиталю. Вже незабаром їх обійматимуть рідні. Нарешті вдома,

– написали у Держприкордонслужбі.

Однак варто наголосити, що внаслідок останнього обміну полоненими не вдалося повернути жодного бійця "Азову". Представник ГУР МО Андрій Юсов наголосив, що по окремих підрозділах робота ведеться складніше. Але це не означає, що немає результатів, і часто їх навіть публічно не оголошують.