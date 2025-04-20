Пограничники показали трогательное видео обмена пленными перед Пасхой

Накануне Пасхи, в субботу, 19 апреля, между Украиной и Россией состоялся очередной обмен пленными. Домой вернулись 277 украинцев.

Государственная пограничная служба Украины показала еще одно трогательное видео события, передает 24 Канал. Там поблагодарили бойцов за силу и выдержку.

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Новые кадры обмена пленными

В рамках обмена пленными вернули 246 защитников, еще 31 человека удалось освободить вне обмена. В Украине встретили защитников из гарнизона Мариуполя, нацгвардейцев, военных моряков, воинов ТрО, Государственной специальной службы транспорта, Десантно-штурмовых войск, Сил беспилотных систем.

Их голоса дрожат от волнения. Они читают стихи, рожденные в неволе. Они поют песни, написанные в темноте ожидания. Они звонят родным и отпускают долго сдерживаемые слезы,

– написали в ГПСУ.

Пограничники показали обмен пленными: смотрите видео

К слову, большинство среди освобожденных – это молодежь после 2000 года рождения. Обмен 19 апреля стал четвертым в этом году и 63-м с начала полномасштабного вторжения.