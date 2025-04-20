Державна прикордонна служба України показала ще одне зворушливе відео події, передає 24 Канал. Там подякували бійцям за силу та витримку.

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Нові кадри обміну полоненими

У межах обміну полоненими повернули 246 захисників, ще 31 людину вдалося визволити поза обміном. В Україні зустріли захисників з гарнізону Маріуполя, нацгвардійців, військових моряків, воїнів ТрО, Державної спеціальної служби транспорту, Десантно-штурмових військ, Сил безпілотних систем.

Їхні голоси тремтять від хвилювання. Вони читають вірші, народжені в неволі. Вони співають пісні, написані в темряві очікування. Вони дзвонять рідним і відпускають довго стримані сльози,

– написали в ДПСУ.

Прикордонники показали обмін полоненими: дивіться відео

До слова, більшість серед звільнених – це молодь після 2000 року народження. Обмін 19 квітня став четвертим у цьому році та 63-м від початку повномасштабного вторгнення.