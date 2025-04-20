"Пережил в колонии сердечный приступ": из плена вернулся 25-летний оркестрант 36-й бригады

19 апреля из российского плена в Украину вернулись 277 защитников. Среди них двое оркестрантов 36-й бригады морской пехоты. Это 25-летний Ростислав Богуцкий и 24-летний Андрей Герасимов.

Известие об освобождении Ростислава сообщила в Instagram его мать – Екатерина Богуцкая, передает 24 Канал со ссылкой на "Точка Востока".

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Издевались и заставляли петь русские песни

25-летний Ростислав Богуцкий был саксофонистом военного оркестра 36-й отдельной бригады морской пехоты. Во время обороны Мариуполя в 2022 году он получил ранение, а 12 апреля – попал в плен с комбината Ильича. Парень пробыл в неволе более 3 лет.

По словам матери защитника, оркестранты подвергаются таким же избиениям, как и другие военные. Их также заставляли становиться на табуреты и петь гимн России и другие российские песни по 10 часов в сутки.

По словам одного из освобожденных собратьев Ростислава, в начале 2025 года у парня случился сердечный приступ.

Ростислава Богуцкого освободили из плена / Фото bogutska_katya / Instagram

Двоюродная сестра Ростислава – Татьяна Савенецкая-Фурса – создала общественную организацию "Музыка в плену", чтобы напоминать о пленных оркестрантах.

По словам женщины, в 2022 году оккупанты замучили в плену 22-летнего оркестранта. Его тело вернули только в 2023 году.