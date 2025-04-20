Звістку про звільнення Ростислава повідомила в Instagram його матір – Катерина Богуцька, передає 24 Канал із посиланням на "Точка Сходу".

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Знущалися і змушували співати російські пісні

25-річний Ростислав Богуцький був саксофоністом військового оркестру 36-ї окремої бригади морської піхоти. Під час оборони Маріуполя у 2022 році він отримав поранення, а 12 квітня – потрапив у полон з комбінату Ілліча. Хлопець пробув у неволі понад 3 роки.

За словами матері захисника, оркестранти зазнають таких самих побиттів, як і інші військові. Їх також змушували ставати на табурети та співати гімн Росії та інші російські пісні по 10 годин на добу.

За словами одного зі звільнених побратимів Ростислава, на початку 2025 року у хлопця стався серцевий напад.

Ростислава Богуцького звільнили з полону / Фото bogutska_katya / Instagram

Двоюрідна сестра Ростислава – Тетяна Савенецька-Фурса – створила громадську організацію "Музика в полоні", щоб нагадувати про полонених оркестрантів.

За словами жінки, у 2022 році окупанти закатували у полоні 22-річного оркестранта. Його тіло повернули лише у 2023 році.