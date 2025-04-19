"Мама, я все выдержал": освобожденный из плена воин растрогал сеть

19 апреля накануне Пасхи Украина и Россия провели один из крупнейших обменов пленными. Домой вернулись сразу 277 защитников.

Известно, что самому старшему из освобожденных воинов скоро исполнится 61 год, а младшему всего 20 лет, передает 24 Канал.

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Первый разговор с мамой после плена

Большинство из военных, которые вернули 19 апреля, пробыли в плену 3 года. Среди них и воин, который растрогал сеть своим первым за долгое время разлуки разговором с мамой. Видео поделился омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Мамуля, я тебя так люблю. Я так соскучился. Я тебе даже передать не могу. Я три года сидел. Мама, я все выдержал. Я продержался,

– говорит парень самой родной.

Воин говорит, что сам скоро приедет к матери, обещает, что все будет хорошо, и просит его дождаться.

Защитник разговаривает с мамой впервые за 3 года: смотрите видео

"Мама, я все выдержал, я продержался!" – первые слова вернувшегося военного домой. Эти слова – самые дорогие. Потому что за ними – годы плена, боль, борьба и невероятная сила духа. Мгновения, когда наши защитники снова слышат голос родных – это то, ради чего стоит бороться!,

– прокомментировал кадры Лубинец.