Приехала на обмен, но не знала о возвращении любимого: щемящая история жены пленного

В ночь 19 октября Владимир Зеленский сообщил о возвращении домой 95 украинских военнопленных. В сети рассказали щемящую историю жены одного из бойцов.

Так, жена военнопленного пришла на обмен поддержать родных. Женщина думала, что ее любимый все еще в плену – и была сильно поражена, увидев его среди возвращенных украинцев.

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Трогательная история по обмену

До обмена женщина отмечала, что прибыла на обмен чтобы поддержать военных, порадоваться за родных и по возможности пообщаться с бойцами. Однако она совсем не ожидала увидеть, что среди возвращенных бойцов окажется ее любимый.

Все до последнего держали в секрете, что он тоже вернется в рамках обмена 19 октября.

Меня короче обманули, все кто мог. Я не знала. У меня просто трясутся руки,

– эмоционально делится женщина.

Жена ждала возвращения своего мужа в течение 30 месяцев.

Встреча жены со своим мужем: смотрите видео

Отметим, что в рамках 58 обмена пленными в Украину удалось вернуть воинов, которые защищали Мариуполь и "Азовсталь", Донецкую, Луганскую, Харьковскую, Киевскую, Черниговскую, Херсонскую область. Среди них, в частности, немало украинцев, которые получили так называемые "приговоры" в России и были "осуждены": 28 к длительным срокам, а 20 – к пожизненному заключению.