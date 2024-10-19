Так, дружина військовополоненого прийшла на обмін підтримати рідних. Жінка думала, що її коханий все ще у полоні – і була сильно вражена, побачивши його серед повернутих українців.

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Щемлива історія з обміну

До обміну жінка зазначала, що прибула на обмін аби підтримати військових, порадіти за рідних і за можливості поспілкуватися з бійцями. Однак вона зовсім не очікувала побачити, що серед повернутих бійців опиниться її коханий.

Всі до останнього тримали у секреті, що він теж повернеться у рамках обміну 19 жовтня.

Мене коротше надурили, всі хто міг. Я не знала. В мене просто трусяться руки,

– емоційно ділиться жінка.

Дружина чекала на повернення свого чоловіка протягом 30 місяців.

Зустріч дружини з своїм чоловіком: дивіться відео

Зазначимо, що у рамках 58 обміну полоненими в Україну вдалося повернути воїнів, які захищали Маріуполь і "Азовсталь", Донеччину, Луганщину, Харківщину, Київщину, Чернігівщину, Херсонщину. Серед них, зокрема, чимало українців, які отримали так звані "вироки" в Росії та були "засуджені": 28 до тривалих термінів, а 20 – до довічного ув'язнення.