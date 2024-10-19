Олексій потрапив до полону у травні 2022 року. Понад 2 роки на нього в Україні чекала дружина Віалєтта. Жінка переживала за чоловіка не лише тому, що він був у владі жорстоких окупантів, але й через те, що той мав важку хворобу.

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У неволі із небезпечним захворюванням

На початку 2024 року оборонця Маріуполя, 26-річного Олексія, засудили до "довічного ув’язнення" за сфабрикованими статтями. "Азовцю" приписали "жорстоке поводження з цивільним населенням на окупованій території" та "вбивство двох і більше осіб, скоєне організованою групою з мотивів політичної, ідеологічної ненависті".

За словами Віалєтти, повертати засуджених у рази складніше, ніж просто полонених. "Немає жодних гарантій для них", – додала дружина військовослужбовця.

Втім, Олексієві таких пощастило знову ступити на українську землю. Віалєтта оприлюднила в Instagram відео, де вона міцно обіймає коханого.

Відомо, що у 2019 в азовця знайшли пухлину мозку, яка важко піддається лікуванню. Кожні 3 – 4 місяці чоловік мав здавати аналізи та робити МРТ.

Наразі, каже жінка, самопочуття захисника добре. А далі вже лікарі проведуть детальне обстеження.

До слова, з полону також вдалося повернути нацгвардійця Микиту Шаульського, чиї 12-річний брат і бабуся загинули під час ракетної атаки на Кривий Ріг наприкінці вересня.