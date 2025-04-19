СБУ показали трогательные кадры освобождения украинцев из российского плена
- 19 марта состоялся обмен пленными между Украиной и Россией в количестве 175 на 175, и еще 22 защитника вернулись вне обменов.
- Освобожденные защитники воевали на разных направлениях, в частности в Мариуполе, на "Азовстали", Донецкой, Луганской, Херсонской, Харьковской, Николаевской, Запорожской, Сумской и Курской областях.
- СБУ показали трогательные моменты возвращения украинцев из плена, подчеркивая ценность жизни украинцев.
19 марта Украина и Россия обменялись пленными в количестве 175 на 175, еще 22 защитников вернули вне обменов. СБУ показали трогательные моменты по возвращению украинцев из плена.
В СБУ подчеркнули, что жизнь украинцев является самым ценным. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на СБУ.
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Украинские защитники возвращаются домой
19 марта Украина и Россия осуществили один из крупнейших обменов военнопленными. Это был обмен 175 на 175. Также домой вернулись 22 защитники вне обменов. Среди них тяжелораненые и воины, которых Россия преследовала за вымышленные преступления.
Освобожденные из плена защищали Украину на разных направлениях – в Мариуполе, на "Азовстали", в Донецкой, Луганской, Херсонской, а также Харьковской, Николаевской, Запорожской, Сумской и Курской областях.
Это результат работы Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных, который выполнил решение Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными,
– отметили в СБУ.
197 защитников освобождены из плена: фото СБУ
Украинские защитники возвращаются домой: смотрите видео