Укр Рус
24 Канал Новости Украины СБУ показали трогательные кадры освобождения украинцев из российского плена
19 марта, 18:50
1

СБУ показали трогательные кадры освобождения украинцев из российского плена

Сергей Попович
Основні тези
  • 19 марта состоялся обмен пленными между Украиной и Россией в количестве 175 на 175, и еще 22 защитника вернулись вне обменов.
  • Освобожденные защитники воевали на разных направлениях, в частности в Мариуполе, на "Азовстали", Донецкой, Луганской, Херсонской, Харьковской, Николаевской, Запорожской, Сумской и Курской областях.
  • СБУ показали трогательные моменты возвращения украинцев из плена, подчеркивая ценность жизни украинцев.

19 марта Украина и Россия обменялись пленными в количестве 175 на 175, еще 22 защитников вернули вне обменов. СБУ показали трогательные моменты по возвращению украинцев из плена.

В СБУ подчеркнули, что жизнь украинцев является самым ценным. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на СБУ.

Смотрите также Один из крупнейших обменов: 175 украинских защитников освободили из российского плена

Украинские защитники возвращаются домой

19 марта Украина и Россия осуществили один из крупнейших обменов военнопленными. Это был обмен 175 на 175. Также домой вернулись 22 защитники вне обменов. Среди них тяжелораненые и воины, которых Россия преследовала за вымышленные преступления.

Освобожденные из плена защищали Украину на разных направлениях – в Мариуполе, на "Азовстали", в Донецкой, Луганской, Херсонской, а также Харьковской, Николаевской, Запорожской, Сумской и Курской областях.

Это результат работы Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных, который выполнил решение Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными,
– отметили в СБУ.

197 защитников освобождены из плена: фото СБУ

Украинские защитники возвращаются домой: смотрите видео