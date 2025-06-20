Делился "пайкой": в сети показали встречу побратимов, которых россияне держали в одной тюрьме

В пятницу, 20 июня, между Россией и Украиной состоялся очередной обмен пленными – домой вернулись тяжелораненые и тяжелобольные. После освобождения встретились побратимы, которые долгое время находились в одной тюрьме.

Соответствующее видео опубликовал руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, передает 24 Канал. Чиновник отметил, что обмены продолжатся.

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Встреча побратимов после освобождения

После обмена пленными 20 июня на украинской земле встретились защитники, которых россияне длительное время держали в одной тюрьме.

Они вместе переживали трудности, делились едой, помогали друг другу,

– рассказал Ермак.

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К слову, самому молодому защитнику, освобожденному 20 июня, 43 года, а самому старшему – 60. Это, в частности, защитники Мариуполя, которых удерживали в неволе с 2022 года.

Бойцы солдатского и сержантского состава вернулись с эпилепсией, гипертонией, ишемической болезнью сердца, проблемами со зрением, болезнями опорно-двигательного аппарата, грыжами, хроническими болезнями органов пищеварения и тому подобное.

По словам Владимира Зеленского, Украина рассчитывает, что достигнутые в рамках встречи в Стамбуле договоренности по гуманитарным вопросам будут полностью реализованы.