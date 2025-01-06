В 2025 году обмены могут стать систематическими – Лубинец о договоренности с Россией

Дмитрий Лубинец сделал заявление относительно будущих обменов пленными. Речь об обнадеживающих новостях для украинцев, но не известно, сдержит ли свое слово Россия.

Детали передает 24 Канал со ссылкой на интервью Лубинца. Во время последнего обмена перед Новым годом домой вернулись 189 украинцев. За год Украина смогла вернуть 1358 своих сыновей и дочерей. Россия очень неохотно отдавала людей.

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Какая договоренность есть между Украиной и Россией по пленным

Дмитрий Лубинец акцентировал, что это предварительная договоренность. Определено, кого будут возвращать в первую очередь.

Обмены в 2025 году должны стать систематическими, с приоритетностью возвращения прежде всего тяжелобольных и тяжелораненых. Также предварительно договорились, что каждый украинский военнопленный и гражданский заложник получит пакет с вещами от Украины с помощью МККК. Мы увидим, сдержит ли российская сторона свое слово,

– рассказал омбудсмен.

Другим принципом возвращения является принцип справедливости: кто дольше в плену – того освобождают раньше. Российская омбудсмен Москалькова даже подтвердила, что готова сформировать такие списки. Время покажет, воплотят ли это в жизнь россияне.

Пока пакетов с вещами для пленных передали только 15. Вероятно, в январе – начале февраля будет возможность передать пленным новые пакеты.

В 2024 году удалось организовать постоянный канал коммуникации и передачи открыток между семьями и собственно военнопленными.

Дмитрий Лубинец призвал не обвинять Коордштаб и всех причастных к обменам в том, что те якобы сидят и ничего не делают. Очень много работы оставляют за кадром, чтобы Россия не манипулировала и не срывала процесс.

А еще приходится идти на неприятные шаги. Например, пожимать руку Татьяне Москальковой.

Омбудсмен поделился: ему, как человеку, который потерял все в Волновахе, было очень неприятно это делать. Но это вынужденный шаг.

"Если даже это пожатие руки дает мне возможность хоть одного человека дополнительно вернуть, то это надо сделать. Возможно, это не оценит все общество, но точно оценит та семья, чьего ребенка или взрослого мы вернули", – объяснил он.

А еще признался, что не всех освобожденных может узнать, настолько те изменились. Однако они узнают омбудсмена и с удовольствием общаются с ним.